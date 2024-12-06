クリスマスを舞台にした名作ファミリー映画『ホーム・アローン』。同作でブレイクし、今や2児の父となったマコーレー・カルキンが、3歳の息子と『ホーム・アローン』のほっこりエピソードを明かした。【写真】日本公開から30年以上！『ホーム・アローン』“あの頃”とその後の姿を見比べ婚約者のブレンダ・ソングとの間に3歳の長男ダコタと2歳の息子をもうけたマコーレー。昨年12月にハリウッドの殿堂入りを果たした際は、ダコ