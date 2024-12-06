2025年1月スタートのテレビアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌に、米津玄師による書き下ろし新曲「BOW AND ARROW（ボウ・アンド・アロー）」が決定。楽曲の一部を使用したアニメPVが解禁された。【動画】OP主題歌は米津玄師書き下ろしの「BOW AND ARROW」テレビアニメ『メダリスト』メインPV本作は、「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門1位を受賞、2024年度は「第48回講談社漫画賞」総合部門など、数々の賞を