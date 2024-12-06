須田景凪主催のライブイベント＜須田景凪 presents "MINGLE"＞が、11月30日・12月1日の2日間にわたって東京・有楽町のヒューリックホール東京にて開催された。◆ライブ写真自身初の自主企画となる＜須田景凪 presents "MINGLE"＞は「MINGLE＝交わる」をテーマに掲げたイベントで、「合縁」と題したDAY1・11月30日はヒトリエ、「奇縁」と題したDAY2・12月1日はなとりがゲストアクトとして出演。お互いにリスペクトを寄せ合うアーテ