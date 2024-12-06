窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演し、本日12月6日配信開始となったドラマ『外道の歌』（DMM TV）より、2人による対談企画「スペシャルトーク」の前編が、DMM TV公式YouTubeにて公開された。【動画】亀梨和也「同じ空間に居させてもらいたい」という思いで出演を熱望！ドラマ『外道の歌』窪塚洋介×亀梨和也スペシャルトーク前編本作は、「ヤングキング」（少年画報社）で2014年から2023年まで連載されていた渡邊ダイスケの漫