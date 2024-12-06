歌手で女優の中山美穂さんが亡くなったことが分かった。享年54歳。6日、所属するビッグアップルが公式サイト上で文章を発表した。【写真】音楽活動再開への思いを語っていた中山美穂さん公式サイトではこの数時間前、同日開催予定だった「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」について、中山さんの体調不良で中止と発表していた。中山さんは1970年3月1日、東京都小金井市出身。1982年に原宿でスカウト