テレ東では12月7日（土）昼12時15分から、特別番組「高圧洗浄ヤベンジャーズ～村を丸ごと洗います～」を放送します。2024年12月。お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が発起人となり、とあるチームが誕生しました。その名も“高圧洗浄ヤベンジャーズ”！車や外壁、窓などを清掃するために使用される高圧洗浄機を手に、手ごわい汚れに悩む日本各地の村へ出動し、どんな汚れも綺麗さっぱりピ