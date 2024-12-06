フリーアナウンサー・有働由美子（５５）が６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「うどうのらじお」（金曜・午後３時半）に出演。同日、都内の自宅で亡くなった俳優で歌手の中山美穂さんを悼んだ。番組冒頭で中山さんの訃報を伝えた有働アナは「私は本当に同世代で、デビューされた頃のＴＢＳ系のドラマだったかな。『毎度おさわがせします』っていうので、つっぱり少女役をされて本当、鮮烈なイメージで。その後も『夏