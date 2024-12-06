兼六園下にある旧県立図書館などの一帯について石川県の馳知事は、旧図書館を先行して取り壊し緑地化を進める意向を示しました。 金沢市本多町の旧県立図書館やその隣で老朽化が進む県社会福祉会館をめぐっては、馳知事は去年、一帯を緑地化する方針を示しています。 そうした中、行われた県議会の代表質問。石川県・馳 浩 知事：「旧図書館の解体を社会福祉会館の解体に先行して行うこと。それに伴う旧図書館の跡地の暫定的