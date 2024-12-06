来年３月１８日、１９日に東京ドームで開催される「ＭＬＢＴｏｋｙｏＳｅｒｉｅｓｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍ」カブス―ドジャース戦などのチケットが６日１８時に先行発売が開始した。カブス―ドジャース戦開幕２連戦と、両軍と巨人＆阪神によるプレシーズンゲーム。販売前には順番待ちの画面が設置された。マスターカード会員限定の先行発売だったが、ＳＮＳでは３０万人以上が待機していると表示