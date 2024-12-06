米津玄師がTVアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌として、新曲「BOW AND ARROW」（読み：ボウ・アンド・アロー）を書き下ろした。『メダリスト』は、「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門1位を受賞、2024年度は「第48回講談社漫画賞」総合部門など、数々の賞を受賞している漫画原作。元フィギュアスケート選手の明浦路司が出会った、スケートを独学で学ぶ少女・結束いのり。リンクへの執念を秘めた「いのり」に突き動