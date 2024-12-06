元Janne Da Arcのyou(G)と、RENO(G)を中心に発足したギタープロジェクト＜Japan Guitarist Team＞が、2024年4月の初回に続いて、第2回目を3月9日に東京・新宿ReNYで開催することが発表となった。◆＜Japan Guitarist Team＞ 画像＜Japan Guitarist Team＞は、日本人ギタリストがジャンルや世代の枠を超えて、互いに刺激し合い、共鳴し合い、時には火花を散らし合いながら、ギターという楽器の素晴らしさや楽しさ、ギタリストの魅力