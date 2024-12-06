元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が６日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。インスタグラムで「突然ですけどカフェで仕事してる人達めっちゃかっこよくないですか？」と切り出し、ショート丈アウターにジーンズを合わせた全身ショットやなどをアップ。続けて「あれに憧れすぎてカフェでできる仕事なんて何一つないんですけどカフェに入ってやりました。」と報告したものの、「ただやっぱり本当にする事なくてすぐ