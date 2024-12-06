「健康」への第一歩は、コンディションの可視化かもしれません。東京・虎ノ門ヒルズのオーバル広場に、心と体の疲れに寄り添ってくれる体験サービス「グリコ コンディショニングスタジオ」が期間限定で登場しています。料金は、Glicoメンバーズ会員が1000円、一般だと2000円（いずれも税込）です。   江崎グリコが、健康な生活習慣づくりをサポートするために展開しているプロジェクト「GOOD LIFE CIRCLE」の第一弾で、同社が