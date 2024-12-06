CMサイト（大阪市）が企画編集するランキングサイト「ランキングー！」が、冬が旬の果物に関するアンケートを行い、結果をランキング形式で紹介しています。アンケートは11月4日に、男女（性別回答しないを含む）1万808人にインターネットで実施。第3位は「りんご」でした。1254票を獲得。旬は10月〜2月ごろで、ビタミンCや食物繊維、カリウムなどが含まれています。投票者からは「食欲がない時も風邪ひいた時もりんごなら食べ