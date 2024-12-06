女優のニコール・キッドマンは、娘がミュウミュウのショーでキャットウォークを歩くことについてすぐ警告したという。夫キース・アーバンとの１６歳の娘サンデー・ローズは１０月、パリ・ファッションウィークでのミュウミュウの２０２５年春夏コレクションに出演したことで、激しい非難にさらされていた。 【写真】どこか面影がある…娘のサンデー・ローズ ザ