福岡県は「インフルエンザ」の感染者が増加しているとして、今シーズン初めてとなる注意報を発表しました。ほかにも、「手足口病」や「マイコプラズマ肺炎」などに次々に感染する恐れもあるとして、注意を呼びかけています。 6日午前、福岡市内のクリニックを訪ねました。■井上さとし内科・井上聡 院長「いま、症状で一番困っているのは何ですか？」■患者「きのう熱が。おそらく夜中、もっと上がっていたと思います。」