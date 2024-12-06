女優で歌手の中山美穂さん（54）が6日、東京都渋谷区の自宅の浴槽で死亡しているのが見つかった。現時点で死因は明らかになっていない。【もっと読む】中山美穂さん急逝にショック…前日のインスタで「２、３日心がえぐられて」と投稿中山さんの訃報に際し、ファンからは9月26日に放送されたフジテレビ系「アウト×デラックス2024 世界中の誰よりアウト集結SP」に出演した元気な姿を思い返す投稿が相次いでいる。番組では加