韓国出身グループの東方神起（ユンホ・チャンミン）が7日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜後3:00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】なにこれ…？連なって四つん這いになる東方神起＆浜田雅功東方神起は、12月と来年1月に大阪で日本デビュー20周年ライブ「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」を行うため、大阪に長期滞在をするそう。そこで、今回のロケでは「東方神起“日本デビュー20周年”大阪