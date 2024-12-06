フリーアナウンサーの谷尻萌（25）が5日、自身のインスタグラムを更新。大胆“ミニスカ”コーデを披露し、反響を呼んでいる。【写真あり】「姫…スカートが短いです…」“大胆ミニ”で美太ももをのぞかせる谷尻萌※記事中段「今日もお疲れさまです」とメッセージした谷尻は「チェックマフラーショットなど載せておきます」と、冬らしい装いの写真をアップ。黒×白のチェック柄マフラー、オフショルダーニット、ミニスカート