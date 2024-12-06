囲碁の井山裕太王座（３５）が６日、第７２期王座戦五番勝負第４局で挑戦者の芝野虎丸九段（２５）に勝ち、シリーズ３勝１敗で４連覇を達成した。井山王座は通算タイトル獲得数を７７に伸ばし、趙治勲名誉名人（６８）の７６を上回って史上最多となった。井山王座は通算１０期目の王座獲得となり、「名誉王座」を名乗る資格を得た。囲碁の井山裕太王座（３５）が６日、神奈川県秦野市で行われた第７２期王座戦五番勝負（日本経