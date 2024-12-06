絶滅危惧種に指定されている淡水魚「カクレトミヨ」の個体数調査が6日、東根市で行われました。去年に比べ個体数が減っていました。「カクレトミヨ」は、体長5センチほどの魚で、冷たくきれいな小川にのみ生息しています。現在は国の絶滅危惧種に指定され県内では東根市と天童市の一部に生息しています。個体数調査には、市の職員や地元の保存会のメンバーなどおよそ20人が参加しました。東根市羽入地区にある小見川などカク