６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて３２銭円安・ドル高の１ドル＝１５０円０９〜１１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円０８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１５８円８５〜８９銭で大方の取引を終えた。