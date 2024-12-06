韓国の尹錫悦大統領に対する弾劾訴追案の採決を控える中、与党の代表が「尹大統領の速やかな職務執行の停止が必要だ」と述べたことで、事態は急展開を迎えています。ソウルの国会から中継です。与党「国民の力」の韓東勲代表の方針転換ともとれる発言もあり、国会の中では議員や記者たちが行き来して落ち着かない雰囲気が続いています。与党「国民の力」 韓東勲 代表「大韓民国と国民を守るために、尹錫悦大統領の速やか