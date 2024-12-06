空いた時間で働く「スキマバイト」の仲介サービス「タイミー」で募集された求人が“闇バイト”ではないかと指摘されたことを受けて、企業側が掲載前に全ての求人を確認するなど、対策を強化すると発表しました。タイミーでは先月、アプリ上で「夜道で猫を探すバイト」、「情報漏洩の防止の為、携帯電話や荷物を預かります」などと書かれた求人が掲載され、SNS上で“闇バイト”ではないかと指摘されていました。これらを受けて、タ