応募総人数約1万人、応募タイトル総数なんと2万9000個超！東野圭吾さんの最新文庫、ガリレオシリーズ10作目となる『透明な螺旋』発売を記念した空前絶後のキャンペーン「東野圭吾を爆流（バズ）らせろ！」は、かつてない熱狂を巻き起こしました。読者の皆さまの創造力に支えられたこの歴史的コンテストの結果を、本日ついに発表します！【写真】この記事の写真を見る（8枚）まずはおさらいしておきましょう。公募したのは「