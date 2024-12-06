契約更改交渉を終え、ポーズを決める日本ハムの万波＝6日、エスコンフィールド北海道日本ハムの万波中正外野手が6日、北海道北広島市の球団事務所で契約交渉し、8千万円から倍増以上となる年俸1億6500万円で更改した。6年目の今季は136試合に出場し、打率2割5分2厘、18本塁打。1億円の大台を突破し「こんな早い段階で超えられると思っていなかった」と喜んだ。2年連続でゴールデングラブ賞を獲得し、強肩を生かした守備も高く