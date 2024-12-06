参院予算委で答弁のため挙手する石破首相＝6日午後石破茂首相は6日の参院予算委員会で、自民党派閥裏金事件を巡り、参院政治倫理審査会に出席する意向を示した旧安倍派参院議員27人のうち、23人が希望した非公開での開催を容認した。「（希望を）拒むことはできないが、審査が無意味だとは思わない。充実した審査がなされるのを期待している」と述べた。裏金事件の再調査は改めて否定した。日本維新の会の柴田巧氏から、非公開