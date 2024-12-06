12月6日、日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演したNumber_i・平野紫耀が、今年1年間のご褒美にほしいものを明かした。【関連】Number_i平野紫耀、岸優太の“この1年で成長したこと”を明かす「今年すごい…」番組インタビューの中で、「この1年、頑張ってきた自分に何かご褒美をあげるとしたら？」と聞かれた平野は、「僕は、それこそペットを何か飼ってみたいなっていう」と切り出した。その理由について、平野は「たまになんかおかし