元ギャルママモデルの日菜あこが5日と6日に自身のアメブロを更新。ディズニーで無料で貰えたレアな品を紹介した。5日のブログで、日菜は「TDSで食べて意外だった物」というタイトルでブログを更新し「カレー食べたら めちゃくちゃ美味しかった！！」と東京ディズニーシーで堪能した料理の写真を公開。「カレーが美味しいってイメージなかった」と述べつつ「超本格的でめちゃ美味しかったです」とつづった。6日に更新したブログでは