LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「週末72時間タイムセール」を12月6日正午から9日正午まで開催している。いずれもポイントを即時利用した場合、札幌東急REIホテル（2名素泊まり）が6,336円から、JRイン旭川（2名素泊まり）が6,890円から、花巻温泉ホテル千秋閣（2名2食付）が20,160円から、八右衛門の湯蔵王国際ホテル（2名2食付）が56,430円から、万座ホテルジュラク（2名2食付）が22,71