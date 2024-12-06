ペレスの能力が落ちているのは明白だが…(C)Getty ImagesF1最終戦、アブダビGP終了後でレッドブルからの契約解除の可能性が囁かれているセルジオ・ペレス。シーズン中盤以降での低パフォーマンスが続き、ドライバーズランキングでは8位に沈んでいる。チームが最終レースを待たずにコンストラクターズタイトル争いから脱落したこともあり、すでにドライバー交代をうかがわせる首脳陣の意向なども報じられてきた。【動画】角田裕毅