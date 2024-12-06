ヒットを生むコツはあるか。電通のマーケター、佐藤真木さんと阿佐見綾香さんは「ビジネスに主観を持ち出してはいけないという考え方が一般的だが、必ずしもそうではない。“ヒット作品”の根幹には、いつも個人的な感情があった」という――。※本稿は、佐藤真木・阿佐見綾香『センスのよい考えには、「型」がある』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■「気づき」はどの瞬間に生まれるのか「気づき」や「違和感」と