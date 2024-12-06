「花間令＜かかんれい＞〜Lost in Love〜」 AKB48の姉妹グループ・SNH48出身の元アイドルとしても知られ、当時"4000年に1人の美少女"とまで称された女優ジュー・ジンイー(鞠婧禕)。同じくアイドル出身である俳優ツォン・シュンシ―(fresh極客少年団のジョセフ・ゼン)と共演した「宮廷衛士の花嫁」(2021年)をはじめ、数々のロマンス史劇で活躍する彼女は、今年3月に中国で配信された「花間令＜かかんれい＞〜Lost