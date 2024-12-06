日本高野連は６日、大阪市内で理事会を開催し、７回制について新たに「諸課題検討会議」を設けて議論していくことを決定した。「部員の健康対策、教職員の働き方改革、気候変動など、高校野球の取り巻く状況に対応するため、７イニング制やワーキンググループで指摘された諸課題について検討し、来年１２月の理事会までに対応策をまとめる」とした。宝会長は公の場で初めて７イニング制について言及。「そこで議論してもらって高