女優の米倉涼子（49）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大ヒットドラマ「ドクターX 〜外科医・大門未知子〜」の名ゼリフについて語った。司会の黒柳徹子が「私も大好きなドラマ『ドクターX』は始まって12年。“私、失敗しないので”って言えば米倉さんっていうことになるんですけれども。あれをおっしゃる時はどんな気持ち」と尋ねると、米倉は「12年前とかは、台本の中にそのセリフが書