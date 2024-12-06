共同通信ナイロビ支局長だった沼沢均さん（共同）【ナイロビ共同】1994年にケニアで起きた飛行機事故で、共同通信のアフリカ特派員だった沼沢均さん＝当時（36）＝が亡くなってから6日で30年となった。「命を尽くし、天職を極めた」。親交があった日本人カメラマンらが追悼し、故人のアフリカ報道への情熱に思いをはせた。沼沢さんは青森市出身。92年からナイロビ支局長を務め、ソマリアの内戦報道などを担った。ルワンダ難民