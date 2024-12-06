６日午後５時すぎ、札幌市東区の自動車販売店で起きた火事で、店舗は営業中でしたが、けが人はいないということです。自動車販売店を包む炎。激しい爆発音が繰り返し聞こえます。札幌市東区北２５条東１５丁目のホンダカーズ南札幌・元町駅前店で、午後５時１０分ごろ「建物から火花と煙が見える」と消防に通報がありました。（目撃者）「店の窓が爆発音で揺れて火と爆発がすごかった。こっちまでかなり熱がきていた」警察に