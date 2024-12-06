囲碁の第72期王座戦5番勝負の第4局は6日、神奈川県秦野市で打たれ、井山裕太王座が挑戦者の芝野虎丸九段を破り、対戦成績3勝1敗で王座を防衛、三冠を堅持した。通算のタイトル数は77に伸び、趙治勲名誉名人を抜いて単独最多となった。