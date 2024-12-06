兵庫県議会の代表質問で答弁する斎藤元彦知事＝6日午前斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を巡り、斎藤氏は6日、文書を作成した元県幹部による県窓口への公益通報に関し、経緯の調査結果を近く公表すると明らかにした。11月の知事選後初となる県議会での代表質問に答弁した。これまでの議会調査特別委員会（百条委員会）で、公益通報と扱わずに懲戒処分を行った点の違法性を専門家から指摘されていた。斎藤氏は知事選の公約