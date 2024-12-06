カラスの大群が中国から飛来し、被害が多発しています。夕方になると繁華街に集まる「カラスの群れ」。越冬のために中国から飛来する渡り鳥「ミヤマガラス」です。毎年同じ時期にやってきていて、今年も10月下旬ごろからミヤマガラスの飛来を確認。市街地の電線や街路樹をねぐらにして生息しています。そのカラスによって歩道に広がる「フン」の跡。取材をしている記者の背中にもカラスの糞（ふん）が…。この“糞害”が深