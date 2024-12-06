【モデルプレス＝2024/12/06】「ミス東大コンテスト2024」エントリーNo.4渡邊琴巴（わたなべ・ことは）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミス東大」ファイナリストたち◆渡邊琴巴（わたなべ・ことは）さんプロフィール学部／学年：文学部3年出身地：長野県誕生日：2月14日趣味：カフェ巡り、音楽フェス参戦、カメラ特技：料理好きな食べ物：パフェ、チーズ、ハンバーグ好きな言葉（座右の銘）：日進月歩最近ハマっていること