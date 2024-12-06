【モデルプレス＝2024/12/06】「ミスター東大コンテスト2024」エントリーNo.4永易瞭（ながやす・りょう）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミスター東大」ファイナリストたち◆永易瞭（ながやす・りょう）さんプロフィール学部／学年：文学部3年出身地：東京都誕生日：12月8日趣味：ダンス／旅行特技：すまし顔好きな食べ物：食べ物ではないですが、コーヒーをよく飲みます！好きな言葉（座右の銘）：Live Doing What I Love