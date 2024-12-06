外壁が崩壊した「しら井」の作業場兼低温倉庫＝１月４日、石川県七尾市今年のニュースを神奈川新聞記者が回顧する「刻む２０２４」。現場で取材した記者の目に何が映り、その心に何が刻まれたのか。振り返る。１月１日夕。富山市内のショッピングセンターにいた。４日前から帰省し、職場への土産を選んでいた。突然、下から突き上げるような揺れを感じた。建物全体が揺さぶられ、立っていられない。高さ約１０メートルの吹き抜