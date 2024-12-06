中山美穂さんの訃報を受けて、業界関係者が中山さんを偲んだ。ＴＢＳの伝説の歌番組「ザ・ベストテン」の最後の司会者の柄沢晃弘さんはこう語る。「圧倒的なオーラがあるのに、飾らない人柄で、素が見える感じの方でした。微妙に天然なところもあって、女優としてのすごみと実際のご本人の印象は違いましたね。とても残念です…」また、中山美穂さんが所属したレコード会社、キングレコード関係者は「直接担当した人たちは家