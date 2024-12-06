■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 150.09／150.10 1.0583／1.0585 158.85／158.87 ＮＹ午後５時 150.08／150.13 1.0586／1.0588 158.90／158.93 午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク午後５時と同水準の１５０円