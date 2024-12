【モデルプレス=2024/12/06】「ミスター東大コンテスト2024」エントリーNo.2渡部颯基(わたなべ・さつき)さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミスター東大」ファイナリストたち◆渡部颯基(わたなべ・さつき)さんプロフィール学部/学年:教養学部1年出身地:大分県誕生日:1月1日趣味:ギター特技:暗記好きな食べ物:フライドポテト好きな言葉(座右の銘):“I’m rather be hated for who I am, than loved for who I am