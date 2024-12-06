【モデルプレス＝2024/12/06】「ミスター東大コンテスト2024」エントリーNo.2渡部颯基（わたなべ・さつき）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミスター東大」ファイナリストたち◆渡部颯基（わたなべ・さつき）さんプロフィール学部／学年：教養学部1年出身地：大分県誕生日：1月1日趣味：ギター特技：暗記好きな食べ物：フライドポテト好きな言葉（座右の銘）:“I’m rather be hated for who I am, than loved for who I am