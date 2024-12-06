みなさんの中には、脱サラしてカフェを経営したいと考えている方もいるかもしれません。 そこで今回は、古民家を購入してカフェを開業する際の物件探しのコツや注意点を解説します。物件の選び方、リノベーションのポイント、維持費用や設備の設置にかかるコスト、さらにカフェ経営において考慮すべき立地などを具体的に説明するので、ぜひ参考にしてください。 カフェ開業に向けた物件を見つけるコツ カフェ