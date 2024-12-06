日本マクドナルドは12月13日、ハッピーセット「すみっコぐらし」を発売する。【関連記事】ハッピーセット「おさるのジョージ」12月13日発売、そりあそび･クリスマスれっしゃなど仕掛けおもちゃ10種類/マクドナルド一部を除く全国の「マクドナルド」店舗で取り扱う。ハッピーセット「おさるのジョージ」も同時発売。マクドナルドのキッズメニュー「ハッピーセット」は、「チーズバーガーハッピーセット」「チキンマックナゲットハッ