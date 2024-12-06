漫画家・倉田真由美氏が2024年12月5日、自身のXを更新。不倫問題で「3カ月の役職停止」となった国民民主党・玉木雄一郎代表の処分について、「この処分に何の意味があるのか」と疑問を呈した。「むしろ3ヶ月間不休で働いて欲しい」倉田氏は5日、3カ月の役職停止処分を報告した玉木氏のX投稿に反応。引用リプライの形で「むしろ3ヶ月間不休で働いて欲しい。この処分に何の意味があるのか、誰が得するというのか」と疑問を投げかけた