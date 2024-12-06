9人組男性アイドルグループ「Snow Man」の阿部亮平さん（31）が自身の誕生日である2024年11月27日にインスタグラムを開設した。メンバーカラーと誕生日が同じ「timelesz」の松島聡さん（27）から祝福のコメントが届いている。阿部さんが更新したいものは...阿部さんは「はじめまして、Snow Manの阿部亮平です。インスタグラム、始めました！」とし、「更新したいものたち」として「#worldheritage」「#weather etc.」とハッシュタ